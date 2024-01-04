Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bizim tek kriterimiz liyakat

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Tunç’un çalıştay sonrası konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Medeni Kanun’la ilgili uzun süredir böyle bir çalışma yapılmamıştı. Yargı Reformu sürecine de ışık tutacaktır. Bakan Yardımcımızla ilgili basına yansıyan görüntüler.

Bizim tek kriterimiz liyakat. Toplumun tüm çeşitlerinden talepler gelir. Dolayısıyla bunun değerlendirmesini yapacak olanlar komisyonlardır.

Referansları olabilir talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken o kişinin işi yapıp yapamamasına bakar. Bize mail atabilir, telefonla ulaşabilir. Dolayısıyla bunu değerlendiren komisyonlardır. Torpil iddialarını tamamen reddediyoruz.

YARGITAY'IN CAN ATALAY KARARI

Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtay'ın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların vereceği karar.

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MİT'TEN MOSSAD AJANLARINA OPERASYON

İsrail Dış İstihbaratının ülkemizde siyasi ve casusluk hareketlerine yönelik önceden de soruşturmalar açılmıştı. Şu an 36 kişi yakalandı. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. MİT'in ve Emniyet'in verdiği deliller doğrultusunda Savcılığımız soruşturmayı sürdürüyor.

Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. 25 kişi tutuklu. 4 ayrı dava ve soruşturma şu an devam ediyor.

Medeni Kanun dendiğinde çok farklı yerlere çekiliyor. 1946 yılında yürürlüğe girmişti. AK Parti gelmeden önce Medeni Kanun tümden değiştirilmişti. Biz kadını koruyan, daha da güçlendiren diğer yandan da aileyi güçlendiren, sapkın akımlara karşı koruyacak düzenlemeler.

İçeride yeni anayasa ile yaptığım konuşma elbette çağdaş. Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir Anayasa. 28 Yasama döneminde inşallah partilerimiz parlamentoda uzlaşıya varır.