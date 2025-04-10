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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

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#Yılmaz Tunç#Avrupa#Alan Mitchell
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 21:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

Görüşmede ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını bildiren Tunç, "İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışından ödün vermeden ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

 

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#Yılmaz Tunç#Avrupa#Alan Mitchell

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