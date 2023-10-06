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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki saldırı girişiminin detaylarını anlattı

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#Yılmaz Tunç#Dicle Canova#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 15:21

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Ankara'da PKK'nın düzenlediği saldırı girişimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Bakan'ın açıklamalarını izleyicilerle paylaştı. Canova, Bakan Tunç'un, örgüt üyelerinin veterineri şehit ettikten sonra Ankara'ya nasıl geldiler sorusunu "Herhalde ara sapa yollardan gittiler. Kayseri-Ankara arası 3-4 saatlik bir yol ama onların yolculuğu sabaha kadar sürdü" ifadesi ile cevapladığını söyledi.

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Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya ilişkin detayları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova paylaştı. Dicle Canova, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Tunç, veterinerin katledilmesi ile ilgili süreci anlattı. 30 Eylül sabahı veterinerin göreve giderken sabah 7-8 gibi evden çıktığını, babasının gece haber alamamasının üzerine onu aramaya başladığını, gece 10-11 gibi cesedini bulduğunu anlattı. "Başına sert vurulmuş aynı zamanda kurşunla da öldürülmüş" dedi bakan. Gece 23:15'te ambulansın geldiğini o arada jandarmanın da olay yerine gelerek inceleme yaptığını söyledi. "Sonrasında öldürme ile ilgili adli soruşturma başlıyor ve soruşturma devam ederken Ankara'daki bombalı eylem söz konuru oluyor" dedi.

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ANKARA'YA ARA YOLLARDAN ULAŞTILAR

Merak edilen, çalınan aracın plaka takip sistemine takımadan Ankara'ya nasıl ulaştığıydı. Bakan, herhalde ara sapa yollardan gittiler. Kayseri-Ankara arası 3-4 saatlik bir yol ama onların yolculuğu sabaha kadar sürdü" ifadesini kullandı. Soruşturmanın devam ettiğini söyledi. PKK'nın yaptığından tereddüt yok. dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni anayasa hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, konuşmasında "Son anayasa yamalı bohçaya döndü. Darbecilerin, seçilmeyen kişilerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda şu açıklamayı yaptı:

İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi ile ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor.

1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 29 bin 906 ara bulucuya başvuru oldu. Anlaşma sayısı 2 bin 817, anlaşamama sayısı 2 bin 157.

İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz.

FETÖ ele başının 22 suçtan iadesini istedik. Bugüne kadar bir cevap söz konusu değil. ABD'nin FETÖ'nün iadesi konusundaki taleplerimize duyarsız kalması hukuki değil siyasi.

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Kırmızı bülten taleplerimiz İnterpol tarafından sonuçsuz bırakılıyor. 112 ülkeye bin 387 iade talebimiz oldu. Sadece 3'ü kabul edildi. 374 talep reddedildi.

FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.

 

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#Yılmaz Tunç#Dicle Canova#Terör

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