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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı... Sahte içki soruşturmasında 52 kişi tutuklandı

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Sahte İçki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı... Sahte içki soruşturmasında 52 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 16:59

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sahte içkiden ölümler sonrası yürütülen soruşturmalarda İstanbul ve Ankara'da toplam 52 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmalar kapsamında; İstanbul’da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara’da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#Sahte İçki

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