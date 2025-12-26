Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 7.5 yıla kadar hapis cezası verilecek

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"İki yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmama gibi bir eleştiri söz konusuydu. Bu hafta itibari ile görüşülüp milletvekillerimiz tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan 11. yargı paketi sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var.

Başta toplumsal, huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler var. Örgütlü suçlar, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketi ile artırılmış oldu. Daha öncesinde dört yıldan sekiz yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası beş yıldan on yıla çıkarıldı hem alt sınıf hem üst sınır yükseltildi.

Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamak maksadıyla burada önemli bir düzenleme var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılması örgütlü suçlar kapsamında çocukların suç da kullanılması suça itilmesini önlemek için özellikle bu suçlar bakımından artırım sebebi sayıldı. Bu da ceza kanunumuza ilk kez giren bir husus oldu.

Çocukların korunması ile ilgili suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışmada şu anda yapılıyor Meclisimizde. Meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların suçtan uzak tutulması bakımından hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından meclis araştırma komisyonumuzun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde yeni yasal düzenlemelerde önümüzdeki günlerde yapılacak.

Düğünlerde, nişanlarda kutlama günlerinde o sevinç günlerimizi mateme dönüştüren maalesef tatsız olaylara meydan veriliyordu. Bu anlamda meskun mahalde atmanın cezası zaten mevzuatımız da vardı. Ama bunu artırmış olduk. Altı aydan üç yıla kadar bir yıldan beş yıla çıkarılmış oldu. Yani meskun mahalde silah atan bir kişi yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese bile zaten ondan ayrıca ceza alır sadece silah attığı için beş yıla kadar ceza alabilir ama bu düğünlerde ve nişanlarda ve kutlama günlerinde ise burada artırım söz konusu olacak. Yarı oranında dolayısıyla 7 buçuk yıla kadar ceza alacak. Yaralama ya da ölüm olmasa bile bu önemlidir caydırıcılığı meydana getirecek.

Trafikte yol kesme konusu sürekli karşılaştığımız ve vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan bir durumdu. Hoş hadiseler değildi ve bu anlamda da trafikte yol kesmenin ceza kanununda müstakil bir suç haline getirilmesi sağlanmış oldu. Eğer trafikte yol kesip aracı durdurursa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilmesi sağlanmış oldu."