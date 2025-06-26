Adalet Bakanı, yeni infaz sistemini anlattı: 6 ay cezaya 9 gün hapis

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Ankara’da düzenlenen Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Değişiklikle (10. Yargı Paketi) aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10’da 1’ini ceza infaz kurumunda geçirme mecburiyeti getirildi. Daha öncesinde hepinizin bildiği gibi 2 yılın altındaki suçlar bakımından 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da maktu denetimli serbestlik süresi nedeniyle 2 yılın altındaki cezalarda, cezaevinde bulunmama durumu toplumda cezasızlık algısına neden olduğunu hepimiz biliyoruz.

‘YANINA KALDI’ DENİLEMEYECEK

* ‘Suç işledi yanına kâr kaldı...’ Karşılıklı olarak tartışmalara neden olan, basit suç olarak görülen ancak 2 yıla kadar olan ama toplumda birtakım huzursuzluklara neden olan bu konunun çözümüyle ilgili olarak Meclis’imize sunduğumuz taslak kabul edildi. Artık yeni düzenlemeyle 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin 10’da 1’i dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. Hiç cezaevine girmiyordu, 36 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Haberin Devamı

* Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Yine 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek. Dolayısıyla bu da toplumda cezasızlık algısını, denetimli serbestlikten kaynaklanan o 1 yıllık otomatik uygulanan süre nedeniyle toplumdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girmiş oldu.

HAPSE GİR-ÇIK YOK

* 10. Yargı Paketi öncesinde 2 yılın altındaki cezalarda kamuoyunda cezaevine gir-çık diye bilinen aynı gün veya birkaç gün içinde cezaevinden çıkma durumu söz konusuydu. Şu an yürürlüğe giren yeni düzenleme ile 2 yılın altındaki hapis cezası alan kişiler, cezanın en az 1/10’unu cezaevinde geçirmeleri şartıyla 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilecekler.”

DENETİMLİ SERBESTLİK CEZASIZLIK DEĞİL

BAKAN Tunç toplantıda, “Denetimli serbestlik cezasızlık değildir. Aksine bu sistem, kişinin toplumla uyum içinde yaşamaya devam etmesini amaçlayan etkin bir infaz yöntemidir. Denetimli serbestlik sistemiyle 2005’ten bugüne kadar 8 milyon 464 bin karar infaz edilmiş, 3 milyon 628 bin iyileştirme faaliyeti yürütülmüş, 1 milyon 478 bin bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, 1 milyon 449 bin yükümlü kamuya yararlı işlerde görevlendirilmiş, 74 bin yükümlüye ayni ve nakdi yardım sağlanmış, 71 bin yükümlü elektronik izleme sistemiyle takip edilmiş, çevreci faaliyetlerle 2 milyon 400 bin fidan toprakla buluşmuş” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hangi Trump’a inanalım Haberi görüntüle

MÜKERRİRLERE DE TAHLİYE YOLU AÇILMIŞTI

10. Yargı Paketi ile hakkında ikinci defa tekerrür (yinelemek) hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkânı sağlanmıştı. Buna göre hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, hapis cezalarının tamamı yerine 3/4’ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıvermeden yararlanabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bu kapsamda 19 bin 800 mükerrir suçlunun tahliye edileceğini açıklamıştı. Paketin yürürlüğe girmesi ile mükerrirler cezaevinden tahliye edilmişti.

TEHDİT EDEN CEZAEVİNE

* Örneğin sık işlenen suçlardan “Kasten yaralama” suçunun cezası 1 yıl 6 aydan üç yıla kadar hapis. Eski infaz sisteminde hâkim alt sınırdan 1 yıl 6 ay ceza vermesi halinde sanık bir gün bile yatmıyordu. Şimdi bu sanığa 2 yıl hapis cezası verilirse, en az 36 gününü cezaevinde geçirecek.

Haberin Devamı

* "Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindeydi. 1 yıl ceza alan en az 18 gününü cezaevinde geçirdikten sonra tahliye olabilecek.

* Alt sınırı 6 ay olan “tehdit” suçunda da artık hapis yatılacak. TCK 106 Maddesi “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde. 6 ay hapis alan 9 gün, 2 yıl hapis cezası alan 36 gün cezaevinde kalacak.