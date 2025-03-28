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Adalet Bakanı Tunç'tan, Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Uludağ#Otel Yangını
Adalet Bakanı Tunçtan, Uludağdaki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 23:55

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'da otelde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir."

 

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#Yılmaz Tunç#Uludağ#Otel Yangını

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