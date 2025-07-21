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Adalet Bakanı Tunç’tan silahlı saldırıya uğrayan icra memurlarına geçmiş olsun mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#İcra Memuru#Silahlı Saldırı
Adalet Bakanı Tunç’tan silahlı saldırıya uğrayan icra memurlarına geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 20:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#İcra Memuru#Silahlı Saldırı

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