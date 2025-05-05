Adalet Bakanı Tunç'tan, şehit Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."
Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025
Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun .