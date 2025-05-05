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Adalet Bakanı Tunç'tan, şehit Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı

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#Yılmaz Tunç#Pençe Operasyonu#Önder Özen
Adalet Bakanı Tunçtan, şehit Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 01:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."

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#Yılmaz Tunç#Pençe Operasyonu#Önder Özen

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