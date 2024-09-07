Adalet Bakanı Tunç'tan Polatların tahliyesine ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları şu şekilde:

Delilleri hakimler değerlendirir. Dosyadaki delilleri bizim değerlendirme imkânımız olamaz. Bunu değerlendirecek olan ilgili mahkemelerdir. Yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatır. Yargımıza güvenelim.

"BIRAKIN YARGI BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİ YAPSIN"

Yargımız Anayasa'dan yetkisini alır. Yargımız tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar verir. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyoruz. Yargılama yapanlara yönelik birtakım sözler söylerseniz o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Görülmekte olan davalarla ilgili daha sorumlu davranmalı. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır. Özel, yargıya parmak sallayan belediye başkanının yanında olduğunu söylemesi bir talihsizlik. Bırakın yargı bağımsız bir şekilde görevini yapsın ve en doğru sonuca varsın. Yargıya parmak sallamak eski Türkiye manzarası. Vesayetçi günleri hatırlıyoruz. Yargımız her zamankinden daha fazla tarafsız ve bağımsız şekilde görevini sürdürmektedir. Genel başkanın belediye başkanına 'Yargıya parmak sallanmaz' demesine yerine ona destek vermesi Özel adına talihsizlik. Karardan memnun olmazsanız itiraz mekanizmaları var. Buradan mağduriyet yaratılmasın. Yargımızın yıpratılmasına izin vermeyiz.

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TEĞMENLERİN YEMİNİ

Kanun yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılan yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak.