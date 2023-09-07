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Adalet Bakanı Tunç’tan 'OVP' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#OVP#İstanbul Tahkim Merkezi
Adalet Bakanı Tunç’tan OVP paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 01:36

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Bakanlık olarak, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacağını duyurdu.

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Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlık olarak Orta Vadeli Program’a yönelik atılacak adımları duyurdu. Paylaşımda, “Programda, İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Adalet Bakanlığı olarak, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, tahkim başta olmak üzere Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, hususları başta olmak üzere; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#OVP#İstanbul Tahkim Merkezi

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