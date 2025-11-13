×
Adalet Bakanı Tunç'tan "OECD 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı"na ilişkin paylaşım

#Yılmaz Tunç#OECD Toplantısı#Adalete Erişim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 20:55

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya'nın başkenti Madrid'de adalete erişimin güçlendirilmesi kapsamında yaptıkları çalışmaları Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin adalet bakanlarıyla paylaştığını belirterek, "OECD 11. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nı önümüzdeki yıl İstanbul'da yapmak üzere resmi davetimizi ilettik." ifadesini kullandı.

 Tunç, NSosyal hesabından, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen OECD 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen geniş katılımlı toplantıda adalete erişimin güçlendirilmesi kapsamında yaptığımız çalışmaları OECD'ye üye ülkelerin adalet bakanlarıyla paylaştık. OECD 11. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nı önümüzdeki yıl İstanbul'da yapmak üzere resmi davetimizi ilettik. İspanya Adalet Bakanı Sayın Felix Bolanos Garcia ile görüşmemizde terörle ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, yargı personeli eğitimleri, dijital adalet uygulamaları konularında işbirliğimizi artıracak belgeyi imzaladık. Adalete erişimi güçlendiren, gecikmeyen ve güven veren bir yargı sisteminin tesisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

 

 

