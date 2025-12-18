Haberin DevamÄ±

Adalet BakanÄ± YÄ±lmaz TunÃ§, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. Bakan TunÃ§, imha edilen insansÄ±z hava aracÄ±yla ilgili, "Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z bana iletti. Karadeniz'den Ã¼lkemize girmek Ã¼zereyken takibe alÄ±ndÄ±. Uygun bir ortamda F16'larÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KÃ¼Ã§Ã¼k bir cihaz. KÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±. Bu parÃ§alarda da hangi Ã¼lkeye ait olduÄŸuna dair bir iz bulunamadÄ±. Bu parÃ§alarla ilgili incelemenin devam ettiÄŸini bize bildirdi" dedi.

Â