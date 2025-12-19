Adalet Bakanı Tunç'tan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı açıklaması

Haberin Devamı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."