Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım

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Tunç, sosyal medya hesabından "CMK müdafi ücretlerini UYAP'tan online ödeme imkanı getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık." ifadesini kullanan Tunç, bu kapsamda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliğinin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegre edilerek birlikte çalışabilir hale getirildiğini kaydetti.

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"ÖDEMELER ELEKTRONİK ORTAMDA SAĞLANACAK"

Bakan Tunç, "Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak." ifadesini kullandı.

Uygulamayla birlikte zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlara ödenme sürecinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütüleceğine işaret eden Tunç, bu sayede baro ve adliyelerin iş yükünün azalacağını, kırtasiye işlemlerinin düşeceğini, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını vurguladı.

Tunç, elektronik ödeme uygulamasının baro ve avukatlar için hayırlı olmasını diledi.