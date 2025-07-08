Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

“TERTEMİZ GENÇLERİN YUVASI”

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Gençlik Kolları, inançla, ahlakla, çalışkanlıkla, memleket sevdasıyla yoğrulmuş AK davamızın omurgası, büyük ve güçlü Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıdır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tunç, AK Gençlik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, ülkesine hizmet etmekten başka gayesi olmayan tertemiz gençlerin yuvası olduğunu belirtti.

AK Gençlik'in, sokakları yakıp yıkanların değil, ülkenin dört bir yanında vatanına hizmet eden genç neferlerin evi olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

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"Bu kutlu hareketi hedef alan her söz, yalnızca AK Parti gençliğine değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yönelmiş bir saldırıdır. Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir. Karanlık vesayet odaklarının değil, aziz milletimizin bağrından çıkan gençlerimiz ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. AK Gençlik, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izinde ülkemize ve milletimize hizmet için durmadan çalışacaktır. Gençlerimize inancımız tamdır. Temellerini attığımız Türkiye Yüzyılı, vatan ve bayrak sevdalısı, ülke millet aşığı gençlerimizin omuzlarında yükselecektir."