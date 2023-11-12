Adalet Bakanı Tunç: Yüksek mahkemelerde ast-üst yoktur

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Hâkimevi’nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı’na katıldı. Bakan Tunç, buradaki konuşmasında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

- ÇÖZÜM YENİ ANAYASA: “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay yüksek mahkememiz arasında çıkan, aslında uzun süredir devam eden sorunun kaynağı Anayasa. Hep beraber oturup, düşünüp, yeni anayasa noktasındaki çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor.

- SOKAĞA ÇAĞRI ÇİRKİN: İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çağrısı yapmak, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik ithamda bulunmak, anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirasını atmak son derece çirkin bir davranıştır ve sorumsuzca bir harekettir.

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- SON YARGILAMA YERİ YARGITAY: Anayasa’nın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Evet böyle bir madde varken 154’üncü maddeye de baktığımız zaman adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor. Yüksek mahkemeler arasında astlık-üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz.

- AYM KARARLARI İÇTİHATLARA AYKIRI: Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla kesin hükmü ortadan kaldırabileceğini savunurken Yargıtay Anayasa’nın 148’inci maddesine göre, ‘bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz’ diyor. Anayasa Mahkemesi milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen Anayasa’nın 83’üncü maddesinin 14’üncü maddeye atıf yaptığı durumların belirli olmadığını savunurken, Yargıtay devletin güvenliğine ilişkin suçların Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda ayrıca düzenlendiğini, belirlilik ilkesine aykırılığın olmadığını ve bu maddelerin yıllarca böyle uygulandığını savunuyor. Bazı bireysel başvuru kararlarının, Yargıtay’ın içtihatlarına aykırılık teşkil ettiği ve içtihat birliğinin bozulmasına yol açtığını da görmek mümkün.”

MECLİS OTURMA DEĞİL ÇALIŞMA YERİ

-“Bizim TBMM’de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde sorunlar yine hukuk içerisinde çözülür. Yargı kararları elbette ki tartışılabilir. Ancak birileri tarafından bu konu farklı boyuta çekilmek isteniyorsa burada farklı bir kasıt vardır. Hiç kimse buradan yargı kurumlarımızı yıpratmaya yönelik tavır içerisinde olmamalıdır.”