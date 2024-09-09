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Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Kazakistan#Hukuk
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı.

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Bakan Tunç açıklamasında, “Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’nda Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Adalet Bakanları ile bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerimiz arasındaki adalet ve yargı konularındaki iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk, iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları konuştuk. ‘Birliğimiz Gücümüzdür’ şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Kazakistan#Hukuk

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