Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı

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Bakan Tunç açıklamasında, “Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı’nda Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Adalet Bakanları ile bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerimiz arasındaki adalet ve yargı konularındaki iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk, iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları konuştuk. ‘Birliğimiz Gücümüzdür’ şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.