Adalet Bakanı Tunç: Sıfatı ne olursa olsun üzerine gidilecek

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Sıcak gündemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme yapan Adalet Bakanı Tunç, dün AK Parti grup toplantısında gazetecilerin soruları üzerine gelişmeleri değerlendirdi. Tunç şunları söyledi: “Devam eden soruşturmalar, devam eden yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla, titizlikle araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. O nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaların, kovuşturmaların sonuçlarını beklememiz lazım. Soruşturmaları takip edelim, hep beraber sonucuna göre hareket ederiz.”

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YERLİKAYA: YAKINDA SABREDİN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AK Parti grubunda gazetecilerin ısrarlı sorularına karşı sosyal medyadan yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu vurguladı. “Açıklamayı yaptım buraya gelirken” diyen Yerlikaya, “Burada da bir açıklama yapar mısınız?” sorularına karşılık “Daha sonra. Yakında, yakında, sabredin” dedi. Yerlikaya, ek bilgi almaya çalışan gazetecileri, “Bugün bilgi verdim Cumhurbaşkanıma” diye yanıtladı.