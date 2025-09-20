Adalet Bakanı Tunç, şehit ailesini ziyaret etti

Haberin Devamı

Bakan Tunç, Antalya'da şehit Çelik'in ailesiyle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimize minnettarız. 2015 yılında Şırnak ilimizde şehit olan kahraman polis memurumuz Furkan Çelik'in değerli ailesini Antalya'daki evinde ziyaret ettik. Ülkemizin huzuru ve milletimizin güvenliği için canını feda eden şehidimizi rahmetle yad ettik.

Ailemizin metaneti, vakarı ve vatan sevgisi bizlere bir kez daha gösterdi ki şanlı bayrağımız ülkemizin her bir köşesinde daima özgürce dalgalanacak. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan vatanımıza daima sahip çıkacak, çocuklarımızın geleceği için "Terörsüz Türkiye" menziline mutlaka ulaşacağız."