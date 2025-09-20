×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Tunç, şehit ailesini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Şehit Ailesi#Furkan Çelik
Adalet Bakanı Tunç, şehit ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 21:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Şırnak'ta şehit olan polis memuru Furkan Çelik'in Antalya'daki ailesini ziyaret etti.

Haberin Devamı

 

Bakan Tunç, Antalya'da şehit Çelik'in ailesiyle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimize minnettarız. 2015 yılında Şırnak ilimizde şehit olan kahraman polis memurumuz Furkan Çelik'in değerli ailesini Antalya'daki evinde ziyaret ettik. Ülkemizin huzuru ve milletimizin güvenliği için canını feda eden şehidimizi rahmetle yad ettik.

Adalet Bakanı Tunç, şehit ailesini ziyaret etti

Ailemizin metaneti, vakarı ve vatan sevgisi bizlere bir kez daha gösterdi ki şanlı bayrağımız ülkemizin her bir köşesinde daima özgürce dalgalanacak. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan vatanımıza daima sahip çıkacak, çocuklarımızın geleceği için "Terörsüz Türkiye" menziline mutlaka ulaşacağız."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Şehit Ailesi#Furkan Çelik

BAKMADAN GEÇME!