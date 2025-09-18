Adalet Bakanı Tunç, Malta'da Türk Büyükelçiliğini ve şehitliği ziyaret etti

Haberin Devamı

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Tunç, burada Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem tarafından karşılandı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diledi.

“İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMA GAYRETİNDEYİZ”

Malta ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Tunç, "Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Bu anlamda Büyükelçiliğimizin yoğun ve önemli gayretleri var. Çalışmalarında başarılar diliyor, tüm elçilik mensuplarımıza ve Malta'da yaşayan vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin ardından Malta'daki Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Tunç, burada da, "Anadolu'dan uzakta Akdeniz'in kalbinde tarihin şahitliğini yapan aziz şehitlerimiz, sizlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün onurlu bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Necip milletimizin minneti ve duası sizlerledir." açıklamasında bulundu.