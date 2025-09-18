×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Tunç, Malta'da Türk Büyükelçiliğini ve şehitliği ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı#Malta#Türk Büyükelçiliği
Adalet Bakanı Tunç, Maltada Türk Büyükelçiliğini ve şehitliği ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 18:35

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz." dedi.

Haberin Devamı

 

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Tunç, burada Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem tarafından karşılandı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diledi.

“İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMA GAYRETİNDEYİZ”

Malta ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Tunç, "Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Bu anlamda Büyükelçiliğimizin yoğun ve önemli gayretleri var. Çalışmalarında başarılar diliyor, tüm elçilik mensuplarımıza ve Malta'da yaşayan vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Tunç, Maltada Türk Büyükelçiliğini ve şehitliği ziyaret etti

Büyükelçiliğin ardından Malta'daki Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Tunç, burada da, "Anadolu'dan uzakta Akdeniz'in kalbinde tarihin şahitliğini yapan aziz şehitlerimiz, sizlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün onurlu bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Necip milletimizin minneti ve duası sizlerledir." açıklamasında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı#Malta#Türk Büyükelçiliği

BAKMADAN GEÇME!