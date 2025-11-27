Adalet Bakanı Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değildir

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.



Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasan düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.

11. yargı paketi bugün Meclis Grubu Başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.



Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.



Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.



Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

KOVİD DÜZENLEMESİ

Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Bu konuda takdir Meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.



DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz.