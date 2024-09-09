Adalet Bakanı Tunç, Kazak mevkidaşı Yeskarayev ile görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için geldiği Kazakistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, başkent Astana’da Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile görüştü. TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin düzenlenen üst düzey toplantılarla her geçen gün arttığını kaydeden Tunç, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin güçlü bir iş birliği ile devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç, “Ortak tarih ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Kazakistan arasında adalet alanında iş birliğinin artması için bizler en üstün gayreti göstermenin çabası içerisinde olacağız. Türkiye'de gerçekleştirilen yargı reformları hakkında bilgi vermekten ve özellikle dijital dönüşüm, mahkemelerde hızlı ve etkin yargı süreçleri gibi konularda bu deneyimleri Kazakistan ile paylaşmaktan mutluluk duyarız” dedi.

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"FETÖ İLE MÜCADELEMİZDE KARDEŞ KAZAK YETKİLİLERİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini dünyanın her köşesinde güçlü bir kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Adalet Bakanı Tunç, “FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit oluşturan bir terör örgütüdür. FETÖ ile mücadelemizde kardeş Kazak yetkililerinin desteğini bekliyoruz. Terör örgütünün faaliyetlerini önlemek için bilgi paylaşımı ve ortak adımlar atma konusunda diyaloğumuzu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Tunç, karşılıklı ziyaretleri artırma, ortak eğitim programları ve adli personel değişim programları gibi projelerle ikili ilişkilerin güçlendirileceğini vurguladı.