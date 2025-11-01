×
Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi

Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraşta deprem konutlarını inceledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutlarını ve yürütülen çalışmaları inceledi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Millet olarak hepimizi derin bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan konutları ve yürütülen çalışmaları inceledik. Biz güçlü bir devletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin tüm izlerini sileceğiz. Şehirlerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."

