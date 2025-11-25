Adalet Bakanı Tunç: Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir

Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından kadına şiddetle ilgili yaptığı paylaşımda "Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir. Kadına yönelik şiddette cezalar, hükûmetlerimiz döneminde artırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Tunç'un paylaşımı:
Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir. Kadına yönelik şiddette cezalar, hükûmetlerimiz döneminde artırılmıştır.
Şiddetin önlenmesine yönelik bir tane dahi icraat ortaya koyamayanların, kadınlar üzerinden şov yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
