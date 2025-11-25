Adalet Bakanı Tunç: Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 12:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsımda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından kadına şiddetle ilgili yaptığı paylaşımda "Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir. Kadına yönelik şiddette cezalar, hükûmetlerimiz döneminde artırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Tunç'un paylaşımı:

Şiddetin önlenmesine yönelik bir tane dahi icraat ortaya koyamayanların, kadınlar üzerinden şov yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

 

