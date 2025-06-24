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Adalet Bakanı Tunç HSK üyeleriyle görüştü

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#Yılmaz Tunç#HSK#Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanı Tunç HSK üyeleriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 20:22

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle bir araya geldi.

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Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, yargı sistemini daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale getirmek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ve hedefler üzerine konuştuklarını belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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#Yılmaz Tunç#HSK#Adalet Bakanlığı

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