Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

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Bakan Tunç şunları söyledi: “Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların; dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10’unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak.

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DÜĞÜNLERDE SİLAHA CEZA ARTIYOR

Düğünler başta olmak üzere sevinçli günlerimizi üzüntüye dönüştürenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Meskûn mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dâhil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların cezası artırılarak ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.”

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı; Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla, Taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılacak.” Bakan Tunç, konutta infaz usulünün kapsamının ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından artırıldığını kaydetti.