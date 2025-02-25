Adalet Bakanı Tunç: Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır

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Bakan Yılmaz Tunç, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların ıslahına yönelik çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda İşyurtları Kurumu aracılığıyla hükümlü ve tutuklulara işbaşı mesleki eğitimi verildiğini kaydetti. Bakan Tunç, işyurtlarının birer fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini belirterek, mobilyadan tekstile, inşaat ve onarımdan gıda ve tarım ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti.

Türkiye genelinde İşyurdu Müdürlükleri bünyesinde bin 700 atölye ve tesisin bulunduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza infaz aşamasında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalışıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı mesleki eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde, 371 İşyurdu Müdürlüğünde, her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.