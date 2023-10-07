Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvurunun sınırları çizilmeli

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Basın yayın kuruluşlarının yöneticileriyle dün bir araya gelen Tunç’un açıklamaları özetle şöyle:

“Mevcut anayasa yamalı bohçaya döndü. İnşallah Meclis’te bir uzlaşmayla gerçekleşir anayasa yapımı. Mevcut iç tüzük hükümleriyle yeni bir anayasa yapılması mümkün olmaz.

AİHM, FETÖ’YÜ TESCİLLEDİ

Türkiye, AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke gibi gösteriliyor. Halbuki gerçek o değil. Türkiye, AİHM’nin ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan bir ülke. Ülkeler ortalamasının 10 puan üstündeyiz. Biz Türkiye’ye çifte standart uygulanmasını istemiyoruz. Özellikle zaman zaman Türkiye söz konusu olduğunda, yerleşik içtihatlarından ayrılıyor AİHM. ByLock kararı da o şekilde oldu. Her ByLock indireni cezalandırmadı yargımız. Bir şifre, bir yazışma söz konusuysa içerik incelemesi yaptı, bilirkişi incelemeleri yaptı. Yani Yalçınkaya dosyasına gidip baktığınız zaman ByLock indirilmiş ve tespit tutanağına baktığınız zaman o terör örgütünün, FETÖ’nün propagandasına yönelik mesajları görürsünüz. Burada yalnız AİHM şunu da söyledi; ‘Türkiye olarak siz bir terör eylemiyle karşı karşıya kaldınız. Bir darbe kalkışması yaşadınız. Bu nedenle anayasanızın 15. maddesindeki temel haklarla ilgili sınırlamaları getirmekte haklısınız. Bu sizin hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden hem anayasadan kaynaklanan en doğal hakkınızdır.’ Yani FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu AİHM aslında kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde tescillemiş durumda. Yeniden ilk derece mahkemesine gelecek karar. AİHM’in gerekçelerini göz önünde bulundurarak karar verecek.

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ATALAY’IN DURUMU

Anayasa Mahkemesi perşembe günü tekrar gündemine aldı. Hak ihlali kararı verirse kesin olur, uyulması gerekir.”

İÇİŞLERİ SALDIRISINA DETAYLI SORUŞTURMA

- Adalet Bakanı Tunç İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısıyla ilgili de şöyle konuştu: “Kayseri’de 30 Eylül’de veteriner kardeşimiz sabah evden çıkıp göreve gidiyor. Haber alamayınca aramaya çıkıyor babası, gece saat 10, 11 gibi evladının cesedini yolun kenarında buluyor. Sonrasında bir adli soruşturma başlıyor. Ve o soruşturma devam ederken sabah Ankara’daki patlama oluyor. Soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Yani nasıl, nereden geldiler, plaka takip sistemleri, detaylı bir şekilde inceleniyor.”