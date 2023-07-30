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Adalet Bakanı Tunç, Ankara’da öğrencilerle buluştu

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#Yılmaz Tunç#Öğrenci#ANKARA
Adalet Bakanı Tunç, Ankara’da öğrencilerle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 20:57

Ankara’da öğrencilerle buluşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum” dedi.

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Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı’nın mimarları, ülkemizin geleceği genç kardeşlerimizle tercih destek etkinliğinde buluştuk. Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin, gönüllerinden geçen istedikleri bölümleri kazansınlar inşallah. Bu güzel organizasyonda emeği olan başta, İstanbul milletvekilimiz Rümeysa Kadak ve arkadaşları ile ev sahibi Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#Öğrenci#ANKARA

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