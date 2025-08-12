×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Tunç: 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Hakimler Ve Savcılar Kurulu
Adalet Bakanı Tunç: 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 15:32

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik" dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik. 3 bölge idare mahkemesi, 10 ağır ceza mahkemesi, 10 infaz hakimliği, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 28 aile mahkemesi, 1 ticaret mahkemesi, 5 iş mahkemesi, 2 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik. Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak, bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Hakimler Ve Savcılar Kurulu

BAKMADAN GEÇME!