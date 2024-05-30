Adalet Bakanı: Orta yol bulunmalı

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Tunç, sahipsiz saldırgan hayvanların uyutulmasıyla ilgili, “Bunlar Meclis’te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak hep beraber göreceğiz” dedi. AK Parti grubunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi:

“Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Belediyelere düşen görevler olacak, kurumlarımıza düşen görevler olacak. Yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan salığını tehdit edecek durumları ortadan kaldıracak bir orta yol bulunmalı.”