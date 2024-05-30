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Adalet Bakanı: Orta yol bulunmalı

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#Yılmaz Tunç#Hayvanları Koruma Yasası#AK Parti
Adalet Bakanı: Orta yol bulunmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Yasası’nda dört bakanlıkça hazırlanan taslak metnin AK Parti grubuna iletildiğini belirterek, hayvan hakları ile insan sağlığı arasında dengeli bir orta yol bulunması gerektiğini söyledi.

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Tunç, sahipsiz saldırgan hayvanların uyutulmasıyla ilgili, “Bunlar Meclis’te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm bulunacak hep beraber göreceğiz” dedi. AK Parti grubunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi:

Adalet Bakanı: Orta yol bulunmalı

“Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Belediyelere düşen görevler olacak, kurumlarımıza düşen görevler olacak. Yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan salığını tehdit edecek durumları ortadan kaldıracak bir orta yol bulunmalı.”

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#Yılmaz Tunç#Hayvanları Koruma Yasası#AK Parti

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