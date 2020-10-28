Adalet Bakanı kararı bozabilir

TBMM’de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Salgın hastalıkla mücadelenin topyekün olması lazım. Eğer parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza vermiş oluruz. İstanbul’da COVID-19 toplantısı yapılıyor ve bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Doğru değil, ahlaki de değil. Sayın Vali’ye hatırlatmak isterim; sen hem hükümet hem de devletin temsilcisisin. Demokrasiye inanacak ve gereğini yapacaksın.

BAKAN GÜL’E ELEŞTİRİSİ

Enis Berberoğlu dava açtı. Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali var’ dedi. Aldığı kararı ilgili mahkemeye gönderdi ve gereğini yaptı. Ama bizim yeni Zekeriya Öz’ümüz, ‘Senin kararını uygulamam’ dedi. HSK’nın bir yasası var ve o yasaya göre hâkimlerle ilgili soruşturma açılabilir. Başkanı da Adalet Bakanı. Bütün bu haksızlıklar karşısında Adalet Bakanı çıkıp tek cümle kurdu mu? Kamu yararına belli kararları bozabiliyorsun.

SUSTURAMAZ

Bizim bir kitapçığımız var; ‘21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı’. O kitapçık bir salı toplantısında benim yaptığım konuşmanın aynısı. Halkı kin ve nefrete yönlendiriyormuş. MGK kararı, dönemin müsteşarının açıklaması, Erdoğan’ın açıklamaları, MİT’in FETÖ’yü izlediği var. Sanıyorlar ki bu kitabı toplayınca Kılıçdaroğlu, CHP’liler susacak. Senin feriştahın olsa bizi susturamaz.

BOYKOTA HAL Mİ KALDI?

Fransız mallarını boykot edin diyor. Fransız mallarını alacak hal mi kaldı vatandaşta? Adama askıda ekmek demişsin. Karnı aç, askıda ekmek gösteriyorsun, çıkıyorsun ‘Fransız mallarına boykot uygulayacağız’ diyorsun. Bu lafları diyorsun arkasında durmuyorsun. Mısır’a bir şey diyor musun? Doğu Akdeniz’de en haklı davamızda yalnız kaldık. Her ülkeye saygılıyız ama her ülkenin de bize saygılı olması lazım.”

KILIÇDAROĞLU AİHM’DE KAZANDI

◊ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2012’de yaptığı iki konuşmada dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alması nedeniyle hakkında açılan hakaret davalarında tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kılıçdaroğlu’nun 2018’de yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, konuşmaların toplumu ilgilendiren konular olduğunu ve TBMM çatısı altında yapıldığını vurguladı. AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu’na mahkeme masrafları da dahil toplam 13 bin 47 Euro tazminat ödeyecek.

Kararın tazminat kısmı Türk yargıç Saadet Yüksel’in itirazıyla 1’e karşı 6 oyla alındı. (◊ Güven ÖZALP / BRÜKSEL)