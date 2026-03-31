Adalet Bakanı Gürlek'ten şehit savcı Kiraz için anma mesajı

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 00:45

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 11. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile birlikte o gün demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatının da hedef alındığını ifade eden Gürlek, adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarının, teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz’ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

