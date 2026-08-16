Adalet Bakanı Gürlek'ten orman yangını açıklaması: Hiçbir faili meçhul kalmayacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini belirterek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 22 ilde meydana gelen 64 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalarda 43 şüphelinin tespit edildiğini ve bunlardan 11'inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

“YEŞİL VATANIMIZA KASTEDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları:

Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz.

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Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. 1 Haziran 2026’dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir.

Şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir. Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

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