×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Gürlek'ten orman yangını açıklaması: Hiçbir faili meçhul kalmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangınları Soruşturması#Adalet Bakanı Açıklaması#Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 12:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 22 ilde meydana gelen 64 orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11’inin tutuklandığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini belirterek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 22 ilde meydana gelen 64 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalarda 43 şüphelinin tespit edildiğini ve bunlardan 11'inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gürlekten orman yangını açıklaması: Hiçbir faili meçhul kalmayacak

“YEŞİL VATANIMIZA KASTEDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları:

Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz.

Haberin Devamı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

Adalet Bakanı Gürlekten orman yangını açıklaması: Hiçbir faili meçhul kalmayacak

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. 1 Haziran 2026’dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir.

Adalet Bakanı Gürlekten orman yangını açıklaması: Hiçbir faili meçhul kalmayacak

Şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir. Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

Gözden KaçmasınMuğladaki orman yangını ikinci günündeMuğla'daki orman yangını ikinci günündeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangınları Soruşturması#Adalet Bakanı Açıklaması#Aydın

BAKMADAN GEÇME!