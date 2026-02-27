Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklamalar: Sosyal medya paketi yolda

Haberin Devamı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketinde, çocukların suça yönlendirilmesi dışında genel ahlakının korunması için de Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenleme yapılacağını açıkladı. Gürlek dün katıldığı NTV yayınında özetle şunları söyledi:

KAMU SAĞLIĞI, GENEL AHLAK: “Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Kamu sağlığını, genel ahlakı korumamız lazım. Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme eksikliğini tespit ettik. Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, sapkın akımlara yönlendirenler var. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız teknik çalışmalara başladılar. İnşallah bunları 12. Yargı Paketi’nde kısa sürede icraata getirmeyi düşünüyoruz.

81 İLE YASADIŞI BAHİS GENELGESİ: 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Halep’te iftar Haberi görüntüle

FUTBOLUN TEMİZ OLMASI LAZIM: Futbolun temiz olması lazım. Tüm Türkiye’de yasa dışı bahis, şike ve aynı şekilde teşvikle ilgili de tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum. Bu konuda İstanbul örnek oldu. Sistem tamamen yurtdışından şirketler üzerinden oluyor. Kanunda eksiklik olduğunu tespit ettik, cezaların az olduğunu gördük. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: Uyuşturucu soruşturmalarında ilk başta kullanıcıyı tespit ediyoruz. Sonra dağıtıcı, ana dağıtıcı, daha sonra da büyük kartellere ulaşıyorsunuz. Bu sistem tüm dünyada da böyle işliyor. İstanbul’da yapmış olduğumuz uyuşturucu operasyonlarında kokain ana dağıtıcısının ikisini yakaladık. Aynı şekilde yurtdışındaki büyük kartellere de operasyon yaptık. Uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar gideceğiz.”

‘SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR’

NORVEÇ CEZA YAŞINI 10’A ÇEKTİ

BAKAN Gürlek “Suça sürüklenen çocuk kavramının değiştirilmesi gerekiyor” dedi: “Modern hukukta da mukayeseli hukukta da bunun örneklerini inceliyoruz. Bizde cezai anlamda çocuğun sorumluluğu 12 ila 18 yaş aralığında ama mesela Norveç’te çocuğun cezai sorumluluğunu 10 yaşına çektiler. Biz de bunları inceliyoruz. Çocuk neden boşluğa düşüp de suç örgütlerine gidiyor, bizim bunu bulmamız lazım. Gerekirse bunların cezalarını ağırlaştıracağız. İnfaz Kanunu’muzda çocuklara özgü infaz hükümleri var. Yani çocuğun cezaevinde kaldığı bir gün, 2 gün sayılıyor. Gerekirse infazda düzenleme yapıp, çocuk cezasının tamamını yatacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sosyal medya düzenlemesi yolda... Anonim hesaplar kapanacak mı Haberi görüntüle

SOSYAL MEDYA HESAPLARI BANKA HESABI GİBİ DOĞRULANACAK: Sahte ve anonim hesaplar üzerinden hüküm kurulması, yargısız infaz yapılması doğru değildir. Amacımız sosyal medyada güvenlikli ve sorumluluk temelli bir alan oluşturmaktır. Nasıl ki banka işlemlerinde kimlik doğrulaması yapılıyorsa, sosyal medya kullanımında da benzer bir doğrulama mekanizması olmalıdır. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu da taşımalıdır. Hakaret, tehdit, şantaj ve benzeri suçlar işlendiğinde herkes bunun hukuki sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu düzenlemeyi 12. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”