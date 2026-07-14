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Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: Soruşturma daha da genişleyebilir

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#Adalet Bakanlığı#Muhsin Yazıcıoğlu#Ahbap Derneği
Adalet Bakanı Gürlekten Haluk Levent açıklaması: Soruşturma daha da genişleyebilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 12:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında FETÖ iltisaklıların da olduğunu söyledi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir ” dedi.

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Adalet Bakanı Gürlekten Haluk Levent açıklaması: Soruşturma daha da genişleyebilir

Bakan Gürlek Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlekten Haluk Levent açıklaması: Soruşturma daha da genişleyebilir

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YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Büyük Birlik Partisi'in eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gürlekten Haluk Levent açıklaması: Soruşturma daha da genişleyebilir

Bakan Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.

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#Adalet Bakanlığı#Muhsin Yazıcıoğlu#Ahbap Derneği

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