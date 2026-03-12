×
Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 23:07

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul etti. Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, "10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

TİM'in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirten Gürlek, TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğuna işaret etti.

İş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu, dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları elimizden geldiğinde azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var."

 

