Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yapıcı olan ve kendilerine yol gösteren hiçbir eleştiriden rahatsız olmayacağını belirten Gürlek, "Ancak buradan kişilik haklarıma saldıran, mesnetsiz iftiralarla şahsımı hedef alan her sözü muhataplarına iade ediyorum." ifadesini kullandı.

Adaletin tecellisi için bağımsız Türk mahkemelerinin değişik kademelerinde görev aldığını anlatan Gürlek, devletin bağımsızlığını, milletin bölünmez bütünlüğünü ve kamu düzenini korumak, vatandaşların hak arayışlarına karşılık vermek için çalıştığını dile getirdi.

Gürlek, terör ve suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere bütün görevlerinde hukukun üstünlüğünü esas aldığını vurgulayarak, bu süreçte çok sayıda tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyledi.

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Birçok terör örgütünün hedef listesinde en ön sıralarda yer aldığına dikkati çeken Gürlek, "Her türlü politik ve siyasi ayak oyununa, itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldım. Buradaki muhalif şahsiyetler şunu iyi bilsin, devletime hizmet etmeye başladığım ilk günden Sayın Cumhurbaşkanımın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev yaptığım bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmedim, hiçbir baskı karşısında geri adım atmadım. Konu milletimize hizmet, devletimize aidiyet olunca hiçbir şer odağı beni korkutamaz. Çıktığım bu yolda beni asla zaafa uğratamaz." diye konuştu.

Türk milletinin geçmişte çok kötü tecrübeler yaşadığını anımsatan Gürlek, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek, vesayet anlayışının izlerini silmek için çalıştığını ifade etti.

Bakan Gürlek, Türkiye'nin geçmişte birçok antidemokratik uygulamaya şahit olduğunu kaydederek, "Bizim hükümetimiz döneminde en yüksek mahkemelerimizde bireysel başvuru yolları sonuna kadar açıldı. İnsanlarımızın hak arama imkanlarını genişlettik. Bu alandaki demokratik kazanımları ete kemiğe büründürdük. Parti kapatmalarının önüne geçtik. Siyaset yapmayı kolaylaştırdık. Yargıda atamaları liyakatla esas hale getirdik. Uzayıp giden hak arama süreçlerini makul sürelere indirdik ve indirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"AMACIMIZ İYİ NİYETLİ YATIRIMCIYI VE VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmalarının etkili biçimde yürütüldüğünü belirten Gürlek, "Burada 'manipülasyon, piyasa dolandırıcılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' iddialarını içeren bir suç yapılanmasıyla mücadele edilmektedir. Amacımız iyi niyetli yatırımcıyı ve vatandaşımızın hakkını korumaktır. Mücadelemiz piyasada kötü niyetle hareket eden yatırımcılara ve bu yapılanmanın içerisinde yer alan kişilere yöneliktir. Bu soruşturmalarda gizlenecek, saklanacak hiçbir durum yoktur. Her işlem kayıt altındadır. Bu kayıtların göz ardı edilmesi de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Gürlek, kayıtların devletin en önemli kurumlarının elinde olduğunun altını çizerek, savcılığın belirli hisselerde fiyatların nasıl yönlendirildiğini ve bu işlemlerden elde edildiği ileri sürülen kazancın kimlere aktarıldığını incelediğini söyledi.

Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların da izinin sürüldüğünü ifade eden Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargı, dosyanın kapağındaki isme bakmadan her türlü tedbiri almaktadır. Denetim mekanizmalarında görev yapan kişilerden de bu yapılanmanın içerisinde yer alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bir kişinin kamu görevlisi olması hakkında adli işlem yapılmayacağı anlamına gelmez. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Meselenin siyasi boyutuna gelince, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi milletimizin aleyhine kim faaliyet yürüttüyse gereği yapılacaktır."

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Milletin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşlarının, kararlı tutumlarının herkes tarafından anlaşıldığına inandığını dile getiren Gürlek, vatandaşlardan kendilerine güvenmeye devam etmelerini istedi.

Gürlek, soruşturma kapsamında fahiş kazanç sağladığı belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin tamamı hakkında adli işlem yapıldığına işaret ederek, "İlgili kişiler bakımından tutuklama ve adli kontrol, mal varlıkları bakımından ise el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Biz, milletimizi nezle edeni hiç affetmez, verem ederiz." dedi.

Her şüphelinin hukuki durumunun dosyasındaki deliller üzerinden adli makamlarca değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Yargı sürecinde at izini it izinden ayırmanın hassasiyetiyle çalışıyoruz. Günü geldiğinde yargımızın süreci sonuçlandırmasıyla ak koyun, kara koyun zaten ortaya çıkacaktır. Yanlış yapan bizim içimizdeyse bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız. Alıp onu yargının önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz." diye konuştu.

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"KAZANAN 86 MİLYON OLACAKTIR"

Millet adına yanlış yapanlardan hesap sorduklarını belirten Gürlek, "Devletime hizmet ettiğim 20 yılı aşkın süre boyunca adaletten şaşmadım. Siyasi yaşamımda da doğru bildiğimden asla geri adım atmadım." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında edebe uygun olmayan saldırılara maruz kaldığını dile getiren Gürlek, "Siyasetin en önemli limanı ahlaktır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin konuşan Gürlek, terörün yarım asra yaklaşan bir süre boyunca ağır bedeller ödettiğini vurgulayarak, "Hedef alınan birliğimiz ve kardeşliğimizdi. Şehitlerimizin hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak evlatlarımıza bu acıların yaşanmadığı bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeye katkı sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerine teşekkür etti.

İlgili yasal düzenlemenin 467 oyla kabul edildiğini hatırlatan Gürlek, bunu "tarihin en önemli mutabakatı" olarak niteledi.

Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin Türkiye'nin batısı kadar doğusunda da pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacaktır. Süreç başarı verdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece on yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altına ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde olan büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

Sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu "Terörsüz Türkiye" yolundan geri dönüşün olmadığının altını çizen Gürlek, bu kapsamda süreci ortak akılla, sağduyuyla ve mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi yolunda atılan adımı da kıymetli bulduğunu kaydeden Gürlek, örgüt mensuplarının güvenlik kuvvetlerine entegrasyonunun başladığını, mağaraların boşaltılması gibi olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Bakan Gürlek, "Devletimizin tüm kademeleri bu yolda omuz omuza hareket ediyor. Yol haritamız bellidir. Terör unsurlarının içeride ve dışarıda silah bırakması, ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden şartların ortadan kalkması ve bunun ilgili devlet kurumlarınca teyit edilmesi esastır. Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız. Bu hedef oluşurken de en büyük güvencimiz hukuk devletidir." şeklinde konuştu.

"TÜRK YARGISI MİLLET ADINA GÖREVLERİNİ KARARLILIKLA YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Adalet Bakanı Gürlek, demokratik hukuk devletini güçlendirme hedeflerinin bir parçasının da yeni ve sivil bir anayasa yapmak olduğunu belirterek, "Milletimizin, temel hak ve özgürlüklerini daha güçlü güvenceye alan sade, anlaşılabilir anayasayı hak ettiğine inanıyoruz. Gazi Meclisimizin farklı görüşleri dinleyerek ve mümkün olan en geniş mutabakatla bu konuda tarihi bir sorumluluğu yerine getirebileceğine inanıyorum. Türk yargısı aziz milletimizin adına görevlerini kararlılıkla yapmaya devam edecektir." dedi.

Gürlek, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada 6 şüphelinin gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bakan Gürlek, 2027 yılı bütçe teklifinde Adalet Bakanlığına tahsisi öngörülen ödenek miktarının 524 milyar 692 milyon 545 bin lira olduğunu bildirmişti.