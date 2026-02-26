×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü düzenleme yok

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Gürlek#Terörle Mücadele#PKK Silah Bırakma Süreci
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü düzenleme yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili soru üzerine Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunu TBMM Başkanlığı’na sunduğunu, takdirin Meclis’in uhdesinde olduğunu aktardı ve “Biz, Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılma sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman Meclis’in yanında çalışmaya hazır” dedi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde nihai amacın bölücü terör örgütü PKK’nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu belirten Bakan Gürlek, “Ondan sonra artık takdir burada Meclis’e ait. Yasal çerçeve düzenlemesini Meclis yapacak” ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınTerörsüz Türkiye sürecinde dördüncü aşamaTerörsüz Türkiye sürecinde dördüncü aşamaHaberi görüntüle

Adalet Bakanı Gürlek şahsi cezasızlık algısına yol açacak, genel affa yönelik ya da şahsa özgü bir düzenlemenin yapılmayacağının da altını çizdi. Geçen hafta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’dan İstanbul’a götürülmesinde bir yetki sorunu olmadığını, “suç işlenen şehrin önemli olduğunu” belirten Bakan Gürlek, “Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınEvlilik hızı da düştü… Boşanmada rekor artışın sebebi neEvlilik hızı da düştü… Boşanmada rekor artışın sebebi neHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı Gürlek#Terörle Mücadele#PKK Silah Bırakma Süreci

BAKMADAN GEÇME!