Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü düzenleme yok

“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili soru üzerine Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunu TBMM Başkanlığı’na sunduğunu, takdirin Meclis’in uhdesinde olduğunu aktardı ve “Biz, Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılma sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman Meclis’in yanında çalışmaya hazır” dedi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde nihai amacın bölücü terör örgütü PKK’nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu belirten Bakan Gürlek, “Ondan sonra artık takdir burada Meclis’e ait. Yasal çerçeve düzenlemesini Meclis yapacak” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek şahsi cezasızlık algısına yol açacak, genel affa yönelik ya da şahsa özgü bir düzenlemenin yapılmayacağının da altını çizdi. Geçen hafta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’dan İstanbul’a götürülmesinde bir yetki sorunu olmadığını, “suç işlenen şehrin önemli olduğunu” belirten Bakan Gürlek, “Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde” ifadelerini kullandı.