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Adalet Bakanı Gürlek orman yangınlarının adli bilançosunu açıkladı: 1 Haziran'dan bu yana 15 tutuklama

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#Orman#Yangın#Tutuklama
Adalet Bakanı Gürlek orman yangınlarının adli bilançosunu açıkladı: 1 Hazirandan bu yana 15 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:43

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar meydana gelen 97 orman yangınına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını ve 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana meydana gelen 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda 69 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 15'inin tutuklandığını açıkladı. 22-30 Ağustos tarihleri arasındaki son yangınlarda da 3 şüphelinin cezaevine gönderildiğini belirten Bakan Gürlek, "Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."

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#Orman#Yangın#Tutuklama

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