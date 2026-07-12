Adalet Bakanı Gürlek: Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilirsiniz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan açılama yaptı.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.

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Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir.

Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay’a bağışladım.

Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum.

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Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."