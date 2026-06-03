Adalet Bakanı Gürlek İstanbul milletvekilleriyle görüştü

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığından, Ankara Hakimevi'ndeki toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre toplantıda konuşan Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirdi.

E-duruşmaların yaygın uygulandığını anımsatan Bakan Gürlek, "Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık." ifadelerini kullandı.

“MAHKEME SAYISINI ARTIRIYORUZ”

Gürlek, haziran ayı içerisinde yayımlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı.

Haberin Devamı

İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını belirten Gürlek, "6 istinafta daire var. İş dairesi. 2 iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını artırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını artırıyoruz." ifadesini kullandı.

İstişare toplantılarının artık gelenekselleştiğini belirten Gürlek, milletvekilleri ile yapılan bölge toplantılarının verimli geçtiğini kaydetti.