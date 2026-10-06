Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazançlar inceleniyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası'nda, kamuoyunda fon soruşturması, hakemler soruşturması, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

FON SORUŞTURMASI

İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

"Başsavcılık Sermaye Piyasası Kurulu'na bildiriyor. 2025 yılında fonlarda hareketlilik fark edilmişti. Şikayetler geliyordu. Dikkatimizi çekmişti. Ağustos ayında soruşturma izni verildi. Başsavcılık soruşturma izni verildiğinde bakabiliyor.

Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sürecin en başından beri Cumhurbaşkanımız süreci takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul kuruldu. Şu an devam eden süreçler var.

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85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Mal varlıkları donduruldu. Mal kaçırma durumu için de önlemler alındı. Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

Biz şunu gördük, özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla kötü niyetle inanılmaz fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağandışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var.

Türk piyasası bizim gözbebeğimiz. Burada yürüyen bir süreç var. Bağımsız kurullar devam eden süreçler.

17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık.

PARA İADELERİ

Şahsi mallara da el koyuldu. TMSF'de bir iade hesabı açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Haksız kazanç sağlayan kişiler TMSF'ye iadesini yapacak, savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacak.

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Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.

Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. Özellikle kısa sürede kazananlarla ilgili listeler var. Milletimizin cebine el uzatan bu kişilerden hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.

Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde.

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HAKEMLER SORUŞTURMASI

Hakemlerin bir sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden verildiği, hakemlere mobbing yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Tutuklu sayısı 5. Devam eden bir süreç var. Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz.

Yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. MASAK ve HTS kayıtları var. Ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, aynı şekilde sınavların da ayrıcalık tanındığı sınav soruların verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var.

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ÖZELLLİKLE TAKİP EDİLEN BİR DERBİ MÜSABAKASI VAR MI?

Savcılarımız somut delillerle hareket eder. Bir somut veri olması lazım. Elbette bu konuda şikayetler yapılmıştır. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama hukuk delillere göre hareket eder. Burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Somur veri olması lazım. MASAK önemli HTS kayıtları önemli.

Bunların hepsi araştırılıyor. Şu an öyle bir şey yok.

Futbol Federasyonu disiplin yönünden bakıyor, başsavcılık farklı yönden. Futbol Federasyonu disiplin olarak ceza veriyor. Bizim baktığımız kriterler farklı. Şu an bir koordinasyon süreci var.

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MASAK ve HTS kayıtları önemli. Başsavcılığın temel amacı futbolun temiz kalması. Futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci bizim için çok önemli. Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor bunlara göz açtırmayacağız. Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruzBu sürecin takipçisiyiz.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Sadece bu dosyalara bakan daire başkanlığı kurduk. 640 civarında bir dosya aldık. Adli Tıp, genetik inceleme şu an daha detaylı yapılabiliyor. Devletin gücünü gösteriyor. 20 yıl önce aydınlatılmamış bir cinayetin sanığının mahkemede hesap vermesi çok önemli. Muhsin Yazıcıoğlu, Gülistan Doku... Bunlar toplumda hassasiyet oluşturan konular. Uğur Mumcu soruşturmasına da bakıyoruz.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili 2. operasyon yapıldı. FETÖ o dönemlerde devletin kılcal damarlarına sızmıştı. Örgütsel eylem olduğuna karar verdik. F4 pilotunun Adil Öksüz'le görüşmesi. Adil Öksüz'ün olaydan bir gün önce yurt dışına çıkması... Bylock yazışmalarındaki mesajlar var. Birçok delil var. Tamamen bağımsız yargı tarafından yürütülen bir süreç var.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI

Kaşif Kozinoğlu MİT mensubu. O dönemde ölümü kalp krizi olarak adlandırılıyor. Fethi kabir yapıldı. İncelemeler yapılıyor. Adli Tıp Kurumu'nun sonucunu bekliyoruz.

Kurtlar Vadisi dizisinde birebir aynı benzeyen olay var. Kozinoğlu vefat etmeden önce birebir işlenmiş. 2 gün sonra da Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Kareler birbirini tutuyor. Bu şüpheli bir durum. Cezaevindeki elektrik kesintisi dizide de var. Senaristler bilgi sahibi olarak dinlendi.

ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASI

Alihan Kuriş'in tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. İtirafı beyanları geliyor yeni. El koyulan şirketler var.

SÜRESİZ NAFAKA

Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız. Gerçekten hakkaniyete aykırı. 1 gün evli kalıp ömür boyu nafaka almak... Süresiz nafaka tekrardan verilebilir. Hakimlerimiz durumlara göre bir karar verebilir. Süresiz nafaka da verebilir bir sürede koyabilir.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Sokak çetesi dediğimiz suç örgütlerinin finans ağını çözmemiz lazım. 18 yaşın altındaki çocukları kullanıyorlardı.

8 bin civarındaki kişinin mal varlıklarına el koyduk. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

İBB DAVASI

Yargılama başladı ve devam ediyor. Duruşmalar biraz gergin geçiyor. MASAK kayıtları var, HTS kayıtları var. Ek iddianame düzenlendi, mahkeme henüz kabul etmedi. Ne zaman karar çıkar onu bilemeyiz.

FON KURULU KARARLARI

Burada haksız kazanç sağlayan ile meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Fon Kurulunun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Haksız kazançları iade ettiriyoruz."