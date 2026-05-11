Adalet Bakanı Gürlek: Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark darmadağın edildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 17:38

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında "Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

"GENÇLERİMİZİN KANINI EMEN KİRLİ BİR ÇARK DAHA DARMADAĞIN EDİLDİ"

İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı:

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir.

"EKONOMİMİZE KASTEDEN HİÇBİR YAPIYA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

8,7 Milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

