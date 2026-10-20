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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Kurgu kaza çetesine şafak baskını, 77 gözaltı

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#Adalet Bakanlığı#Sigorta Dolandırıcılığı#Kurgu Trafik Kazaları
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Kurgu kaza çetesine şafak baskını, 77 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 09:05

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli olarak sigorta şirketlerini hedef alan kurgu trafik kazaları çetesine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 2022-2026 yılları arasındaki 76 sahte kazayla milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 88 şüpheliden 77’si gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, hasarlı araçları yeni kazaya karışmış gibi göstererek 17 sigorta şirketini dolandıran şebeke çökertildi. Planlı şekilde milyonluk vurgun yapan şüphelilerden 77'si yakalanırken, diğer zanlıları arama çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Kurgu kaza çetesine şafak baskını, 77 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklaması şöyle:

Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz!

“Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi.

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İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

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Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77’si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir.”

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#Adalet Bakanlığı#Sigorta Dolandırıcılığı#Kurgu Trafik Kazaları

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