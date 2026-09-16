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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Hâkim ve savcı atamalarında yeni sisteme geçiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Hakim Ve Savcı Atamaları#Hizmet Puanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 12:44

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağı yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak sistemle doğu-batı ayrımının kalkacağı ve nesnel kriterlerin ön plana çıkacağı bildirildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun kararıyla atamalarda yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Liyakat, mesleki başarı ve hizmet puanının temel alınacağı yeni sistem, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile hayata geçirilecek.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Hâkim ve savcı atamalarında yeni sisteme geçiliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir.

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İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Hâkim ve savcı atamalarında yeni sisteme geçiliyor

12. Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Hâkim ve savcı atamalarında yeni sisteme geçiliyor

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.

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Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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#Adalet Bakanlığı#Hakim Ve Savcı Atamaları#Hizmet Puanı

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