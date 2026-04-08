Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: DEAŞ terör örgütüne 34 ilde eş zamanlı operasyon... 198 gözaltı

#Akın Gürlek#DEAŞ#İstanbul
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: DEAŞ terör örgütüne 34 ilde eş zamanlı operasyon... 198 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 20:46

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini ve 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 273 zanlı hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

#Akın Gürlek#DEAŞ#İstanbul

