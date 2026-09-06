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Adalet Bakanı Gürlek bilançoyu açıkladı: 103 orman yangını soruşturmasında 16 tutuklama

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#Akın Gürlek#Orman#Yangın
Adalet Bakanı Gürlek bilançoyu açıkladı: 103 orman yangını soruşturmasında 16 tutuklama
Fatih Murat Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 13:56

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32’sine adli kontrol uygulandığını belirten Bakan Gürlek, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına karşı yürütülen adli süreçlerin bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 27 ildeki yangınlarla ilgili 70 şüpheli tespit edilirken, 16 kişi cezaevine gönderildi; Bakanlık "Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" mesajı verdi.

Adalet Bakanı Gürlek bilançoyu açıkladı: 103 orman yangını soruşturmasında 16 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Adalet Bakanı Gürlek bilançoyu açıkladı: 103 orman yangını soruşturmasında 16 tutuklama

1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor.

Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

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#Akın Gürlek#Orman#Yangın

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