Adalet Bakanı Gürlek bilançoyu açıkladı: 103 orman yangını soruşturmasında 16 tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına karşı yürütülen adli süreçlerin bilançosunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 27 ildeki yangınlarla ilgili 70 şüpheli tespit edilirken, 16 kişi cezaevine gönderildi; Bakanlık "Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" mesajı verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor.

Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

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