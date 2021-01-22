Adalet Bakanı Gül'den Süleyman Soylu'nun annesine yazılan alçak sözlere çok sert tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için çok sert tepki gösterdi ve ''Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum'' dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:
AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI
Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Kararlar eleştirilir, tartışılır ama uygulama hukukun gereği, emri...
SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİNE HAKARET
Kadınların haysiyeti onuru her şeyden önemli. Annelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.. Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır. Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz.
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